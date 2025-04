Ilgiorno.it - Pavia: l’uso dello smartphone incide sugli scambi mamma-bambino? Cosa dice lo studio dell’università

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 aprile 2025 – Uno sguardo al cellulare mentre si tiene il neonato in braccio potrebbe provocare “disagi comportamentali” al piccolo. Lo sostiene unopubblicato sulla rivista scientifica internazionale Biological Psychology (con il titolo “Hot stuff: Behavioural and affective thermal responses to digital and non-digital disruptions during early mother-infant interaction”) frutto della collaborazione tra il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamentodie l’Irccs Fondazione Mondino. Per l’analisi sono stati “arruolati” 38 neonati di età compresa tra 3 e 5 mesi e le loro madri. I piccoli (57,9% maschi) sono nati a termine con peso alla nascita di 2500 grammi. Le madri (età media 35 anni, 52,6% primipare) erano ben istruite (89,5% con laurea triennale) e sposate (63,2%) o conviventi (36,8%).