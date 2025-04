Ilgiorno.it - Omicidio Boiocchi: chi è Daniel “Bellebuono” D’Alessandro, l’assassino del capo ultrà dell’Inter

Milano – “La porto a Marco ed era presente Marco e”. Andrea Beretta sta parlando ai magistrati della Dda della pistola da usare per l’di Vittorio: d’un tratto inserisce un nuovo personaggio nel romanzo criminale della Nord. Il pm Paolo Storari glielo fa notare: “, mi perdoni, come s’inserisce in questa vicenda? Cioè, compare improvvisamente?”. Il collaboratore di giustizia risponde: “diciamo che faceva parte. è un amico di Marco e faceva parte della. sapevo che c’era della fiducia nei suoi confronti, no? Faceva. era il tuttofare di Marco diciamo, no? Perciò non mi sono preoccupato, perché l’avevo già. l’avevo già conosciuto”. È in quel momento che Berro tira in ballo, ventinovenne monzese accusato di aver esploso i due colpi di Luger 9x19 che la sera del 29 ottobre 2022 hanno freddato lo Zio sotto casa in via Fratelli Zanzottera.