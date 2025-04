Area della piscina al restyling Progetto approvato e bando

Area della piscina. Abbiamo approvato il Progetto e lo abbiamo presentato nei tempi previsti. Restiamo in attesa dell'esito del bando. Il sindaco Giovanni Campatelli ha così annunciato il piano in quattro lotti, che dovrà portare a riqualificare la zona della piscina e del parco. Da attuare provando ad intercettare risorse dal bando statale "Realizzazione di piani di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili appartenenti alle medesime amministrazioni pubbliche". L'opera è intanto stata inserita nel Dup nella scorsa seduta del consiglio comunale. Si parte dal lotto 1, che riguarda lo spazio nei pressi della piscina dove di solito si tiene "Certaldo in Fermento" (con la prossima edizione che inizierà tra l'altro il prossimo 18 giugno): si punta alla creazione di una Area polifunzionale per attività culturali all'aperto "con realizzazione di nuove infrastrutture per la sosta".

