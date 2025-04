Linkiesta.it - Meloni non deve andare da Trump a chiedergli aiuto, ma a tutelare l’Italia e l’Ue

Tommaso Foti è un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia, uno dei più moderati, un mezzo democristiano lontano dai toni eccessivi del partito. Ministro per gli Affari europei, erede del democristiano Raffaele Fitto per la gestione dei fondi del Pnrr. Per cui certe sue affermazioni, alla vigilia del viaggio a Washington della premier Giorgia, suonano ancora più stonate.Ieri, in un’intervista alla Repubblica, si è lanciato in un paragone storico da lasciare basiti: «Ottant’anni fa De Gasperi volò negli Stati Uniti mentre in Italia c’era chi diceva: cederà i nostri valori. Poi tornò con un pacchetto che servì ala uscire dal disastro della guerra. Serve memoria storica».Esatto, memoria storica. Ora: è comprensibile che un colonnello, erede di una storia non proprio degasperiana, voglia elevare la sua leader a quella di un personaggio monumentale del post-fascismo e debba cospargere di zucchero e miele il tappeto rosso della Casa Bianca, molto probabilmente per scongiurare il peggio.