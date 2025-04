I partiti si dimenticano dell’Ucraina e della difesa dell’Italia

della difesa Guido Crosetto. Il titolare dell'Economia (leghista, non dimentichiamolo) aveva detto che l'Italia non avrebbe usato la clausola di salvaguardia e preso tempo sui soldi del "Safe", cioè esattamente i due pilastri su cui si regge il Piano presentato da Ursula von der Leyen. Ma ieri Crosetto, in un'intervista alla Stampa, ha detto le cose come stanno: «La verità è che al momento non abbiamo né risorse né scorte né investimenti per garantire la difesa dell'Italia nei prossimi anni come dovremmo. E quindi serve un'accelerazione. Non lo dico io, ministro pro tempore alla difesa. Lo dicono le forze armate, i tecnici cui abbiamo delegato la difesa del nostro Paese.

