Quotidiano.net - Terre rare, risorse decisive per le industrie: “Interi settori rischiano la paralisi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 aprile 2025 – Nella guerra commerciale avviata da Trump è la Cina ad avere il coltello dalla parte del manico, quantomeno perché controlla il 90% delle, essenziali per le due grandi transizioni del ventunesimo secolo: quella digitale e quella ambientale. Maurizio Mazziero, uno dei più grandi esperti italiani di materie prime, ha scritto insieme con Paolo Gila un testo dal titolo quasi profetico: Le mappe del tesoro. La geopolitica delle materie prime. La Cina ha annunciato di voler bloccare l’export di. Che cosa succederà sul mercato americano? “Per la verità, già nel 2016 il presidente cinese Xi Jinping decise di bloccare l’esportazione dellenegli Usa proprio come reazione ai dazi imposti da Trump. Tuttavia, in quel periodo, le conseguenze più gravi non furono tanto sui metalli, ma sulla soia.