A 144 km h e sotto cocaina travolge scooter condannato a 4 anni

sotto l’effetto di cocaina, aveva invaso la corsia opposta travolgendo uno scooter. In seguito all’incidente, l’uomo in sella al motociclo aveva subito l’amputazione della gamba sinistra. Per questo è stato condannato a quattro anni e quattro mesi un 35enne di Ancona, Luca Pacella. L’uomo era finito sotto accusa per il reato di lesioni personali aggravate. L’incidente era avvenuto il 6 agosto del 2018 lungo la strada Regina, nel territorio di Potenza Picena. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale a Macerata dal pubblico ministero Rocco Dragonetti, il 35enne anconetano, alla guida di una Volkswagen Golf si era messo al volante in stato di alterazione provocata dall’assunzione di cocaina; mentre percorreva in direzione monti-mare la strada provinciale 571 nel territorio di Potenza Picena, alla velocità di 144 chilometri orari, superiore di più del doppio al limite massimo di 70 chilometri orari, aveva provocato un incidente stradale, invadendo la corsia opposta. Ilrestodelcarlino.it - A 144 km/h e sotto cocaina, travolge scooter: condannato a 4 anni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 15 aprile 2025 – Alla guida di un’auto a 144 chilometri orari el’effetto di, aveva invaso la corsia oppostando uno. In seguito all’incidente, l’uomo in sella al motociclo aveva subito l’amputazione della gamba sinistra. Per questo è statoa quattroe quattro mesi un 35enne di Ancona, Luca Pacella. L’uomo era finitoaccusa per il reato di lesioni personali aggravate. L’incidente era avvenuto il 6 agosto del 2018 lungo la strada Regina, nel territorio di Potenza Picena. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale a Macerata dal pubblico ministero Rocco Dragonetti, il 35enne anconetano, alla guida di una Volkswagen Golf si era messo al volante in stato di alterazione provocata dall’assunzione di; mentre percorreva in direzione monti-mare la strada provinciale 571 nel territorio di Potenza Picena, alla velocità di 144 chilometri orari, superiore di più del doppio al limite massimo di 70 chilometri orari, aveva provocato un incidente stradale, invadendo la corsia opposta.

