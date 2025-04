Pellegrini irremovibile sul caso Sinner Non ho nulla di cui scusarmi

Pellegrini sulla vicenda che la vede contrapposta ai tifosi di Jannik Sinner. La leggenda del nuoto italiano resta ferma sulle proprie posizioni dopo le dichiarazioni che hanno scatenato un'ondata di polemiche sui social network. Al centro della bufera, le parole pronunciate dalla "Divina" in un'intervista a Repubblica sul caso Clostebol che ha coinvolto il numero uno del tennis mondiale: "Credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi", aveva affermato Pellegrini, innescando la reazione immediata del popolo del web."Ma perché dovrei scusarmi?! Mica l'ho offeso", ha ribattuto l'ex nuotatrice a chi le chiedeva un passo indietro. E ancora: "Non credo di aver sbagliato ma forse di essere stata troppo generica. in una domanda su tutta l'intervista che parlava d'altro non poteva essere altrimenti".

