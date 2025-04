Lanazione.it - Mostra omaggio per Spadolini, l’uomo che nobilitò la storia contemporanea

’Nelle aule dell’Alfieri:docente a Scienze Politiche’ è ladocumentaria dedicata a Giovanni, professore universitario fiorentino, giornalista e primo presidente del Consiglio laico del nostro Paese. L’esposizione è nella biblioteca di Scienze Sociali di Novoli ed è visitabile fino al 30 giugno. Una raccolta di documenti che testimoniano la presenza diall’interno della facoltà, prima come studente e poi come docente (i programmi dei suoi corsi, l’approvazione del piano di riforma delle facoltà di scienze politiche del 1968). "– racconta il presidente della Fondazione omonima Cosimo Ceccuti – non è mai stato attratto da altre università. Fu proprio con la scuola di scienze politiche fiorentina che creò quellatanto avversata da medievalisti e risorgimentisti.