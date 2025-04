Trump congela finanziamenti a Harvard scontro su politiche scolastiche

Trump ha annunciato che congelerà 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni pluriennali e 60 milioni di dollari in contratti pluriennali all'Università di Harvard, dopo che l'ateneo ha dichiarato di non voler accogliere le richieste di modifica delle sue politiche provenienti dal governo, mettendo a rischio quasi 9 miliardi di dollari di finanziamenti federali. L'università ha ricevuto la scorsa settimana una lettera da una task force federale che delineava ulteriori condizioni politiche per "mantenere il rapporto finanziario di Harvard con il governo federale". "Abbiamo informato L'Amministrazione, tramite il nostro consulente legale, che non accetteremo la loro proposta di accordo", ha dichiarato il presidente di Harvard, Alan M. Garber, in una nota. "L'Università non rinuncerà alla sua indipendenza né ai suoi diritti costituzionali".

