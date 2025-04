Donald Trump boicotta la cena dei corrispondenti della Casa Bianca

Donald Trump diserterà la cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 26 aprile, come ha sempre fatto anche nel suo primo mandato. Lo riferisce Axios citando un dirigente della West Wing. Ma questa volta la Casa Bianca e i gruppi conservatori hanno lanciato l'idea di organizzare un evento rivale la stessa sera della cena, potenzialmente per celebrare il compleanno della first lady Melania Trump, riporta Politico. Neanche la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, parteciperà alla cena. Quotidiano.net - Donald Trump boicotta la cena dei corrispondenti della Casa Bianca Leggi su Quotidiano.net In guerra aperta contro i media mainstream, da lui definiti 'fake news' e 'nemici del popolo',diserterà ladeidel 26 aprile, come ha sempre fatto anche nel suo primo mandato. Lo riferisce Axios citando un dirigenteWest Wing. Ma questa volta lae i gruppi conservatori hanno lanciato l'idea di organizzare un evento rivale la stessa sera, potenzialmente per celebrare il compleannofirst lady Melania, riporta Politico. Neanche la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, parteciperà alla

