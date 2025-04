Cammini storico religiosi Garfagnana protagonista nell’anno del Giubileo

Cammini storico-religiosi in Garfagnana in occasione dell’anno santo sono stati illustrati a Roma, a Palazzo Borromeo, dalla presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, nell’ambito dell’incontro "Giubileo 2025 e Turismo delle Radici. Sinergie ed opportunità per la riscoperta e la valorizzazione dei territori" organizzato dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. I lavori sono stati introdotti dall’ambasciatore al a Santa Sede Francesco Di Nitto ed hanno visto la partecipazione del sottosegretario del dicastero per l’evangelizzazione monsignor Graziano Borgonovo e dell’Ambasciatore Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero. Due gli aspetti illustrati con efficacia e sentimento dalla presidente Raffaella Mariani, quello riguardante l’esperienza della Garfagnana nell’anno delle Radici italiane nel mondo 2024 e le iniziative di valorizzazione portare avanti sui Cammini storici e religiosi del territorio in occasione dell’Anno Santo 2025. Lanazione.it - Cammini storico religiosi. Garfagnana protagonista nell’anno del Giubileo Leggi su Lanazione.it Il progetto territoriale dell’anno delle radici e le iniziative di valorizzazione deiinin occasione dell’anno santo sono stati illustrati a Roma, a Palazzo Borromeo, dalla presidente dell’Unione ComuniRaffaella Mariani, nell’ambito dell’incontro "2025 e Turismo delle Radici. Sinergie ed opportunità per la riscoperta e la valorizzazione dei territori" organizzato dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. I lavori sono stati introdotti dall’ambasciatore al a Santa Sede Francesco Di Nitto ed hanno visto la partecipazione del sottosegretario del dicastero per l’evangelizzazione monsignor Graziano Borgonovo e dell’Ambasciatore Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero. Due gli aspetti illustrati con efficacia e sentimento dalla presidente Raffaella Mariani, quello riguardante l’esperienza delladelle Radici italiane nel mondo 2024 e le iniziative di valorizzazione portare avanti suistorici edel territorio in occasione dell’Anno Santo 2025.

