Gregoraci si confessa: il ricovero e la delusione sentimentale.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Elisabettaha rivelato retroscena inediti di un recente periodo buio. La showgirl calabrese ha raccontato dettagli finora sconosciuti sul suo stato di salute e sulle difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi. “Sono stata male, sono stata ricoverata. In quel periodo una persona non mi è stata accanto, ci sono rimasta male. Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme”, ha dichiarato senza mezzi termini laai microfoni di Canale 5.La conduttrice ha poi precisato la sua attuale situazione: “Ora sto molto bene da sola. Ho avuto frequentazioni che sono durate anni, ogni storia è diversa e importante, ma alla fine erano persone che non andavano bene per me. In quelle circostanze è giusto lasciar andare”.