Stefano Accorsi), la sua Figlia diciassettenne Sofia (Ginevra Francesconi), avuta dalla moglie morta anni prima, accoltella a morte la sua attuale compagna. Una Figlia di Ivano De Matteo, dal 24 aprile al cinema, con Stefano Accorsi nel ruolo intenso e dolente del padre, racconta una storia in cui si avverte l’eco di certi drammatici fatti di cronaca. “Ero rimasto colpito da alcune dichiarazioni del papà di Erika, che continuava a cercare la Figlia e andava a trovarla in carcere”, racconta De Matteo, alludendo al terribile fatto di cronaca avvenuto a Novi Ligure il 21 febbraio 2001, quando la sedicenne Erika (con il fidanzato Omar) uccise a coltellate la madre e il fratellino di dieci anni. Quotidiano.net - Stefano Accorsi: “Figlia assassina, ti resto accanto” Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 – Un figlio può, a un certo punto, andare per la sua strada, allontanarsi dal genitore, ma il genitore no, non può mai allontanarsi dal proprio figlio, qualunque cosa accada, qualunque cosa abbia fatto. Non è facile, certo, e occorre tempo quando, come nel caso di Pietro (), la suadiciassettenne Sofia (Ginevra Francesconi), avuta dalla moglie morta anni prima, accoltella a morte la sua attuale compagna. Unadi Ivano De Matteo, dal 24 aprile al cinema, connel ruolo intenso e dolente del padre, racconta una storia in cui si avverte l’eco di certi drammatici fatti di cronaca. “Ero rimasto colpito da alcune dichiarazioni del papà di Erika, che continuava a cercare lae andava a trovarla in carcere”, racconta De Matteo, alludendo al terribile fatto di cronaca avvenuto a Novi Ligure il 21 febbraio 2001, quando la sedicenne Erika (con il fidanzato Omar) uccise a coltellate la madre e il fratellino di dieci anni.

