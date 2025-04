Latticini la sostenibilità inizia dall’allevamento

I cinque comportamenti virtuosi: reflui trasformati in biogas, pannelli solari, spazi e ambienti adeguati, autoproduzione di alimenti e controlli regolari

Filiera dei latticini: sostenibilità a tavola

Ecco tutte le tappe: latte a chilometro zero, benessere animale, economia circolare, fonti rinnovabili di energia, consumi consapevoli.

