Trump impone dazi del 209 sui pomodori messicani per proteggere i coltivatori USA

Trump ha annunciato dazi del 20,9% dal 14 luglio sulla maggior parte delle importazioni di pomodori dal vicino Messico, che è uno dei fornitori principali di questo prodotto importato dagli Stati Uniti. Il ministero del commercio Usa ha rescisso un accordo del 2019 perche' "non è riuscito a proteggere i coltivatori di pomodori statunitensi dalle importazioni messicane a prezzi iniqui". "Questa azione consentirà ai coltivatori di pomodori statunitensi di competere lealmente sul mercato", ha aggiunto il ministero. Quotidiano.net - Trump impone dazi del 20,9% sui pomodori messicani per proteggere i coltivatori USA Leggi su Quotidiano.net L'amministrazioneha annunciatodel 20,9% dal 14 luglio sulla maggior parte delle importazioni didal vicino Messico, che è uno dei fornitori principali di questo prodotto importato dagli Stati Uniti. Il ministero del commercio Usa ha rescisso un accordo del 2019 perche' "non è riuscito adistatunitensi dalle importazioni messicane a prezzi iniqui". "Questa azione consentirà aidistatunitensi di competere lealmente sul mercato", ha aggiunto il ministero.

