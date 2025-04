Tempesta d’amore anticipazioni al 25 aprile Ana riceve una offerta di lavoro

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 21 al 25 aprile. Ana riceve una generosa offerta di lavoro da Wilma. Greta vuole regalare a Noah i biglietti per un concerto della band preferita del ragazzo, ma poi cambia idea per poter partecipare ad uno show di cucina. Quando Schwarzbach lo scopre, va su tutte le furie! Philipp inizia a lavorare come direttore amministrativo al .

