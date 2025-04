Il Wec in Autodromo a Imola sosta e strade chiuse la mappa della viabilità

Imola, 15 aprile 2025 – Cambia la viabilità della zona attorno al circuito in vista del fine settimana targato Wec. Il vicecomandante della polizia locale, Ugo Sergio Auteri, ha infatti emanato l'ordinanza che disciplina sosta e circolazione in occasione dell'arrivo del Mondiale Endurance all'Enzo e Dino Ferrari. Si tratta di un provvedimento che nasce, come di consueto, per "contenere il traffico veicolare e pedonale" disinnescando quelle "situazioni di potenziale criticità per la sicurezza stradale" che accompagnano l'arrivo dell'evento iridato al quale sono attese 60mila presenze nei tre giorni. In particolare, si cercherà di "indirizzare i flussi di traffico al di fuori delle aree pertinenziali, interessate dall'evento, garantendo allo stesso tempo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale ordinaria", recita l'ordinanza.

