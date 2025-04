Lanazione.it - Incendio bagno Marino, il conto all’ex gestore. ‘Sono rovinato, non ho più un euro’

Carrara, 15 aprile 2025 –: tutto da rifare. L’ex titolare dello stabilimento, Brunello Vatteroni, non potrà pagare i costi di smaltimento del rogo che ha devastato le cabine. Lo ha dichiarato dopo l’ordinanza della sindaca Serena Arrighi che prevede a carico dell’exogni operazione di sgombero. Mentre la Capitaneria si deve esprimere sull’incameramento del bene nel patrimonio demaniale, l’exdichiara di non avere disponibilità economica per assolvere a questa incombenza, caduta come una tegola nonostante quello stabilimento non sia più in suo possesso. Come noto la concessione dell’exè decaduta per una morosità sui canoni demaniali, e ora la concessione è passata al Comune. Secondo l’ex titolare l’forse si sarebbe potuto evitare. “Sarebbe stato necessario recintare l’area”, ha dichiarato Vatteroni.