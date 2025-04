Sondrio morto Enrico Dioli ex presidente della Provincia

Sondrio, 15 aprile 2025 – La morte di Enrico Dioli porta via un altro pezzo di storia della politica valtellinese. Se n’è infatti andato domenica notte, nella sua casa di Calco (Lecco), un uomo che ha segnato la vita politica della Valtellina e della Valchiavenna soprattutto negli anni ’90. Nel 1995 Enrico Dioli si tolse la “camicia“ di segretario Provinciale della Cisl e scese in campo vincendo le elezioni con una coalizione di centrosinistra, col 57% dei voti, e diventando presidente Provinciale. Carica che ha ricoperto fino al 1999. Originario di Sondrio, precisamente della frazione di Ponchiera, Dioli è entrato nella Cisl fin da giovane prima di entrare in politica proprio nel 1995. All’inizio degli anni 2000 fu uno dei fondatori della sezione valtellinese della Margherita prima di aderire al Partito Democratico. Ilgiorno.it - Sondrio: morto Enrico Dioli, ex presidente della Provincia Leggi su Ilgiorno.it , 15 aprile 2025 – La morte diporta via un altro pezzo di storiapolitica valtellinese. Se n’è infatti andato domenica notte, nella sua casa di Calco (Lecco), un uomo che ha segnato la vita politicaValtellina eValchiavenna soprattutto negli anni ’90. Nel 1995si tolse la “camicia“ di segretarioleCisl e scese in campo vincendo le elezioni con una coalizione di centrosinistra, col 57% dei voti, e diventandole. Carica che ha ricoperto fino al 1999. Originario di, precisamentefrazione di Ponchiera,è entrato nella Cisl fin da giovane prima di entrare in politica proprio nel 1995. All’inizio degli anni 2000 fu uno dei fondatorisezione valtellineseMargherita prima di aderire al Partito Democratico.

Potrebbe interessarti anche:

Travolto e dilaniato da una motozappa a Fabriano: nessuno lo sente, Enrico Mercanti trovato morto dall'amico

FABRIANO - Stava effettuando dei lavori agricoli nel suo appezzamento di terreno, un fazzoletto di terra tra lo stabilimento Ariston e la stazione ferroviaria, quando si è impigliato nella...

Morto Enrico Moretti a 51 anni, l’imprenditore degli arredi di lusso stava andando a Montecarlo

Il mondo dell’imprenditoria bellunese è in lutto per la tragica scomparsa di Enrico Moretti, 51 anni, titolare della Moretti Interiors di Sedico. L’imprenditore ha perso la vita in un incidente ...

È morto l'imprenditore Enrico Alberini

Il mondo imprenditoriale lombardo piange la scomparsa di Enrico Alberini, fondatore e anima di Algor Elettronica, azienda leader nel settore dei sistemi di allarme; si è spento all'età di 71 anni, ...

Sondrio: morto Enrico Dioli, ex presidente della Provincia. La Provincia di Sondrio piange il suo ex presidente Enrico Dioli. Necrologi Valtellina e Valchiavenna. Lega in lutto: è morto Paolo Arrigoni, il primo alla guida della Lombardia. Politica in lutto per la morte di Paolo Arrigoni: primo leghista alla guida della Lombardia. Valtellina in lutto: è morto il senatore Eugenio Tarabini. Ne parlano su altre fonti

Riporta merateonline.it: Calco: addio a Enrico Dioli, 1°presidente provincia Sondrio - Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare un ID di sessione univoco utente allo scopo di gestire la sessione dell’utente sul sito web.