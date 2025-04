15 aprile il concerto perduto di Lucio Dalla rivive sul grande schermo a Fiesole

aprile 2025 - Cinema e musica al Teatro di Fiesole per l’ultimo appuntamento della Primavera Fiesolana: stasera si proiettano i docufilm “Lucio Dalla: DallameriCaruso - Il concerto perduto” e “Nick Cave: The Birthday Party - Mutiny in heaven”. Appuntamento dalle ore 20, a introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardò. Diretto da Walter Veltroni, “DallameriCaruso - Il concerto perduto”, porta sul grande schermo le riprese del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Lucio Dalla: credute perdute per decenni e ora ritrovate, le immagini sono proposte in versione restaurata e rimasterizzata. “DallameriCaruso. Il concerto perduto” racconta inoltre la nascita di “Caruso”, tra i brani più conosciuti e amati di Dalla e della musica italiana. Lanazione.it - 15 aprile, il concerto perduto di Lucio Dalla rivive sul grande schermo a Fiesole Leggi su Lanazione.it Firenze, 152025 - Cinema e musica al Teatro diper l’ultimo appuntamento della Primavera Fiesolana: stasera si proiettano i docufilm “meriCaruso - Il” e “Nick Cave: The Birthday Party - Mutiny in heaven”. Appuntamento dalle ore 20, a introdurre le proiezioni saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz della Bandabardò. Diretto da Walter Veltroni, “meriCaruso - Il”, porta sulle riprese delal Village Gate di New York del 1986 di: credute perdute per decenni e ora ritrovate, le immagini sono proposte in versione restaurata e rimasterizzata. “meriCaruso. Il” racconta inoltre la nascita di “Caruso”, tra i brani più conosciuti e amati die della musica italiana.

