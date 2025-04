Omicidio Pierina Dassilva La presenza in garage per avvertire Manuela è indizio di colpevolezza

Rimini, 15 aprile 2025 – La speranza di libertà si dissolve. Come il suono di un "urlo muto", lo stesso che venne ripreso compiere in questura giorni dopo il delitto ed evidenziato anche dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini all'interno della corposa ordinanza da quasi 80 pagine con cui ieri ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere per Louis Dassilva. Il 35enne indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate in via del Ciclamino la sera del 3 ottobre 2023, rimane ai 'Casetti'. È questa la decisione maturata dal giudice dopo una decina di giorni di strettissimo riserbo per valutare attentamente la babele gargantuesca di consulenze tecniche e considerazioni sottoposte alla sua attenzione dalla procura di Rimini (pm Daniele Paci) e dagli avvocati di Dassilva, Riario Fabbri ed Andrea Guidi.

