Omicidio in Colombia la famiglia del biologo fatto a pezzi respinge la pista dell’omofobia

famiglia di Alessandro Coatti, il 38enne biologo ravennate brutalmente ucciso in Colombia, manifesta perplessità di fronte all’ipotesi del movente omofobo emersa tra le possibili cause del suo assassinio. Lo zio paterno, Giovanni Coatti, non nasconde lo sconcerto dei familiari. “Stanno scrivendo di tutto e di più”, dichiara lo zio Giovanni, evidenziando la sensazione di incertezza che avvolge la vicenda e la difficoltà a comprendere come l’orientamento sessuale di Alessandro possa essere collegato a un atto di tale efferata violenza. “Io Alessandro lo vedevo poche volte all’anno, non conoscevo i suoi gusti sessuali e poi mi scusi, che cosa cambierebbe? Giustificherebbe forse il fatto di trovare un corpo straziato in quel modo?”. La perplessità della famiglia di fronte alla pista dell’omofobia è evidente nelle parole dello zio Giovanni. Ilrestodelcarlino.it - Omicidio in Colombia, la famiglia del biologo fatto a pezzi respinge la pista dell’omofobia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 15 aprile 2025 – Ladi Alessandro Coatti, il 38enneravennate brutalmente ucciso in, manifesta perplessità di fronte all’ipotesi del movente omofobo emersa tra le possibili cause del suo assassinio. Lo zio paterno, Giovanni Coatti, non nasconde lo sconcerto dei familiari. “Stanno scrivendo di tutto e di più”, dichiara lo zio Giovanni, evidenziando la sensazione di incertezza che avvolge la vicenda e la difficoltà a comprendere come l’orientamento sessuale di Alessandro possa essere collegato a un atto di tale efferata violenza. “Io Alessandro lo vedevo poche volte all’anno, non conoscevo i suoi gusti sessuali e poi mi scusi, che cosa cambierebbe? Giustificherebbe forse ildi trovare un corpo straziato in quel modo?”. La perplessità delladi fronte allaè evidente nelle parole dello zio Giovanni.

