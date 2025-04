Festa Grossa di Pasqua nove secoli di tradizione tra passione e resurrezione

Festa Grossa di Pasqua, che da nove secoli si rinnova ogni tre anni nell’incantevole borgo medioevale. Intorno alle 19 di venerdì 18, verso l’imbrunire, si ripercorrerà la processione di Gesù con la croce, in una rievocazione che prevede centinaia di figuranti in costume a piedi e i centurioni a cavallo e un paese intero mobilitato. Nell’anno del Giubileo così, si rinnova a Monsummano a Montevettolini i momenti della passione di Cristo fino alla resurrezione, per la quale i volontari dell’associazione Il Rondò Proloco di Montevettolini sono passati proprio nelle scorse settimane dalle famiglie di Moonsummano a raccogliere fondi per sostenere i costi di organizzazione dell’evento che dal 1100 dopo Cristo si rinnova ogni 3 anni. Lanazione.it - Festa Grossa di Pasqua, nove secoli di tradizione tra passione e resurrezione Leggi su Lanazione.it Monsummano, 15 aprile 2025 – È tutto pronto a Montevettolini, per il ritorno della tradizionaledi, che dasi rinnova ogni tre anni nell’incantevole borgo medioevale. Intorno alle 19 di venerdì 18, verso l’imbrunire, si ripercorrerà la processione di Gesù con la croce, in una rievocazione che prevede centinaia di figuranti in costume a piedi e i centurioni a cavallo e un paese intero mobilitato. Nell’anno del Giubileo così, si rinnova a Monsummano a Montevettolini i momenti delladi Cristo fino alla, per la quale i volontari dell’associazione Il Rondò Proloco di Montevettolini sono passati proprio nelle scorse settimane dalle famiglie di Moonsummano a raccogliere fondi per sostenere i costi di organizzazione dell’evento che dal 1100 dopo Cristo si rinnova ogni 3 anni.

