Hbo svela il cast del remake televisivo di Harry Potter

cast adulto che darà vita ai personaggi iconici nel remake televisivo della saga di Harry Potter, uno dei progetti più attesi del piccolo schermo. John Lithgow, volto noto per le sue interpretazioni del Cardinale Tremblay in “Conclave” e di Winston Churchill nella serie “The Crown”, è stato ufficialmente ingaggiato per il ruolo di Albus Silente. Il premio Emmy raccoglie così l’eredità lasciata da Richard Harris e Michael Gambon, entrambi scomparsi, che avevano interpretato il celebre preside di Hogwarts nella saga cinematografica.Janet McTeer, candidata all’Oscar e apprezzata per la sua performance in “Ozark”, vestirà invece i panni della professoressa Minerva McGranitt, ruolo che al cinema era stato dell’indimenticabile Maggie Smith. Una delle scelte più audaci riguarda Severus Piton: sarà l’attore britannico Paapa Essiedu, noto per “Black Mirror”, a interpretare il controverso professore di Pozioni che in precedenza aveva il volto di Alan Rickman. Ilfogliettone.it - Hbo svela il cast del remake televisivo di Harry Potter Leggi su Ilfogliettone.it HBO ha finalmente alzato il velo suladulto che darà vita ai personaggi iconici neldella saga di, uno dei progetti più attesi del piccolo schermo. John Lithgow, volto noto per le sue interpretazioni del Cardinale Tremblay in “Conclave” e di Winston Churchill nella serie “The Crown”, è stato ufficialmente ingaggiato per il ruolo di Albus Silente. Il premio Emmy raccoglie così l’eredità lasciata da Richard Harris e Michael Gambon, entrambi scomparsi, che avevano interpretato il celebre preside di Hogwarts nella saga cinematografica.Janet McTeer, candidata all’Oscar e apprezzata per la sua performance in “Ozark”, vestirà invece i panni della professoressa Minerva McGranitt, ruolo che al cinema era stato dell’indimenticabile Maggie Smith. Una delle scelte più audaci riguarda Severus Piton: sarà l’attore britannico Paapa Essiedu, noto per “Black Mirror”, a interpretare il controverso professore di Pozioni che in precedenza aveva il volto di Alan Rickman.

