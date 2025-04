Multe ai camper l’indagine al setaccio i post sui social

Fano, 15 aprile 2025 – Dopo le multe, sabato scorso, per il campeggio abusivo nel parcheggio comunale a Tre Ponti, c'è un'indagine avviata dalla Polizia locale che punta a individuare le responsabilità. Il riferimento è a quanto successo durante la gara di Agility Dog promossa dal centro cinofilo "Weave a Dream" che alla Polisportiva Tre Ponti ha sede: le pattuglie hanno trovato decine di camper con verande aperte e tavolini, elementi incompatibili con la semplice sosta e riconducibili invece a un'attività di campeggio, vietata in aree pubbliche non attrezzate dal Regolamento di Polizia Urbana. Per l'amministrazione comunale non si è trattato di semplici infrazioni spontanee da parte dei partecipanti. Sono emersi infatti alcuni post pubblicati sulla pagina Facebook dell'evento, gestita dal centro cinofilo cittadino, che lasciano intendere una gestione organizzata e consapevole del camping.

