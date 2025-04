Comune condannato ex dirigente Ora è assessore a Poggio a Caiano

dirigente Leonardo Mastropieri dovrà risarcire il Comune di Carmignano di 148.000 euro. L’ente aveva chiesto un risarcimento di oltre 354.000 euro ma, tolte le somme prescritte, la Corte dei Conti ha stabilito per il 60%. Il danno, secondo la sentenza, sarebbe stato causato dalla mancata applicazione degli aggiornamenti annuali delle tariffe relative agli oneri e ai contributi sul costo di costruzione, per un periodo di oltre 15 anni. Mastropieri ha lasciato il servizio a Carmignano nel 2020 dove era dirigente dell’urbanistica. Nel giudizio davanti alla Corte dei Conti è stato difeso dagli avvocati Guido Giovannelli e Gabriele Aronica. La Corte ha contestato anche la mancata attivazione dei meccanismi di controllo interno. Lanazione.it - Comune, condannato ex dirigente. Ora è assessore a Poggio a Caiano Leggi su Lanazione.it Oneri d’urbanizzazione e costi di costruzione non aggiornati all’Istat dal 2007 al 2022, l’exLeonardo Mastropieri dovrà risarcire ildi Carmignano di 148.000 euro. L’ente aveva chiesto un risarcimento di oltre 354.000 euro ma, tolte le somme prescritte, la Corte dei Conti ha stabilito per il 60%. Il danno, secondo la sentenza, sarebbe stato causato dalla mancata applicazione degli aggiornamenti annuali delle tariffe relative agli oneri e ai contributi sul costo di costruzione, per un periodo di oltre 15 anni. Mastropieri ha lasciato il servizio a Carmignano nel 2020 dove eradell’urbanistica. Nel giudizio davanti alla Corte dei Conti è stato difeso dagli avvocati Guido Giovannelli e Gabriele Aronica. La Corte ha contestato anche la mancata attivazione dei meccanismi di controllo interno.

