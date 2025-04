Uovo sospeso per 25 famiglie in difficoltà

Anche a Forte dei Marmi la Pasqua ha il sapore della solidarietà grazie all'iniziativa "Uovo sospeso" promossa da Fondazione Ant – Assistenza Nazionale Tumori. Un gesto reso possibile dalla generosità della Multiservizi che ha scelto di donare le uova di cioccolato solidali a 25 nuclei familiari seguiti dalla Misericordia di Forte dei Marmi. La consegna simbolica si è svolta nei giorni scorsi alla presenza dell'amministratore unico della Multiservizi, Marco Verona, del consigliere delegato alle politiche sociali, Duilio Maggi, di Ilaria Pellegrini, governatrice della Misericordia e di Simona Canova per Ant province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. "Quando pubblico e privato si uniscono per aiutare chi è in difficoltà, il risultato è sempre positivo" sottolinea Duilio Maggi. "Abbiamo aderito con piacere – evidenzia Verona – perché crediamo che anche un piccolo gesto possa fare la differenza per chi vive un momento difficile".

Pasqua solidale a Forte dei Marmi: con l’Uovo Sospeso di Fondazione ANT un aiuto a 25 famiglie in difficoltà

Un’iniziativa che unisce territorio, istituzioni e cittadini in un messaggio condiviso di cura, attenzione e solidarietà Anche a Forte dei Marmi la Pasqua ha il sapore della solidarietà grazie ...

