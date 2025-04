Cristina D’Avena si Confessa Rimpianti Cartoni Odiati e Amori

Leggi su Mistermovie.it

Ciao!D'Avena, la regina delle sigle deianimati, si è aperta in una recente intervista, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua carriera e le sue preferenze. Scopriamo insieme cosa ha raccontato! Un Orsetto Lavatore Indesiderato: la Verità su Rascalha ammesso di non aver mai amato particolarmente l'orsetto lavatore Rascal! Sembra che nemmeno la sigla le piacesse molto:di non averla mai cantata con entusiasmo. Invece, nutre un grande affetto per Licia, personaggio a cui ha prestato la voce. Terence vs Anthony: Chi Preferisce?Tra Terence e Anthony di "Candy Candy",D'Avena non ha dubbi: preferisce Terence, descrivendolo come "bello e dannato", al contrario dei personaggi troppo perfettini e sdolcinati. Un gusto che rivela una personalità decisa e un debole per i personaggi tormentati! Occhi di Gatto: la Sigla Romantica Perfetta (Ma Mai Usata!)Parlando di sigle romantiche,D'Avena ha indicato "Occhi di Gatto", elogiandone la bellezza della musica e il fascino delle protagoniste.