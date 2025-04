Lanazione.it - Un concorso per la ’White’. Un bando per idee di design aperto a tutti i creativi

Il Comune cerca candidati per la prima edizione del ‘Premio internazionale White Carrara’, la mostra diffusa in programma in centro dal 13 giugno al 28 settembre. Un premio che si propone di ricercareprogettuali nell’ambito dell’arredo urbano, e che prevedano l’utilizzo del marmo di Carrara esplorando soluzioni diestetiche e innovative. I vincitori vedranno realizzare la propria opera. Ai partecipanti è richiesta la progettazione di un’installazione come una panchina o un parco giochi, dalle dimensioni massime di 2 metri per 150 e 150 centimetri di altezza. White Carrara quest’anno intitolata ’. Here And Now’ con la direzione artistica per il secondo anno di Domenico Raimondi, si propone di implementare la ricerca sulcontemporaneo, mappando in particolareer che si rivolgono alle maestranze, ai laboratori e alle aziende del territorio per le proprie opere contemporanee, attraverso una ideale staffetta tra la passata edizione ‘is Back’ e quella che sarà allestita nei prossimi mesi.