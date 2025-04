Atalanta il Milan nel mirino Gasperini a San Siro con il dilemma difesa

Ecodibergamo.it - Atalanta, il Milan nel mirino: Gasperini a San Siro con il dilemma difesa Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Martedì 15 aprile a Zingonia i nerazzurri riprendono la preparazione in vista della sfida di Pasqua (20,45) contro i rossoneri. Fuori Kolasinac, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dal 1’ Kossounou o impiegare Toloi

Potrebbe interessarti anche:

Atalanta, tre difensori vogliono esserci contro il Milan

Posch, Kossounou, Toloi: mister Gasperini nell`uovo di Pasqua potrebbe trovare una tripla sorpresa. Tutti e tre i suoi difensori, il capitano...

Milan-Atalanta, si gioca a Pasqua? La clamorosa indiscrezione e l’incastro

Il Milan potrebbe scendere in campo contro l'Atalanta nel giorno di Pasqua: ecco la clamorosa indiscrezione e il possibile incastro

Ranking Uefa, si complica tutto dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta: la situazione

Le eliminazioni di Milan e Atalanta complicano la posizione dell’Italia all’interno del ranking Uefa: ecco cosa sta succedendo. Adesso si fa davvero dura. Il percorso dell’Italia in Europa rischia ...

Atalanta, il Milan nel mirino: Gasperini a San Siro con il dilemma difesa. Atalanta-Milan, Fonseca è carico: "Siamo in crescita, Gasperini un pioniere". Dall’Atalanta all’Inter, Marotta scippa il titolarissimo a Gasperini: super colpo per lo Scudetto. Gasperini supera quota 550 in A con l'Atalanta. Isak Hien nel mirino dell’Inter: trattativa in corso. L’Atalanta perde un big: furia Gasperini. Ne parlano su altre fonti

Nota di ecodibergamo.it: Atalanta, il Milan nel mirino: Gasperini a San Siro con il dilemma difesa - In casa Atalanta comincia l’operazione Milan, in vista della sfida di Pasqua, domenica 20 aprile a San Siro (alle 20,45). Per preparare la gara al Meazza i nerazzurri riprenderanno la preparazione ...

Si apprende da msn.com: Atalanta: Gasperini, punto a gran risultato a Milano - "Mettere il Bologna a 4 punti a 6 giornate dalla fine dice tutto sull'importanza della vittoria di oggi. Più o meno a 70 punti la qualificazione in Champions è quasi sicura: con un gran risultato in c ...

Si apprende da sport.virgilio.it: Atalanta, Gasperini, nuova bufera: urla e insulti con giornalista e domande vietate - Dopo il caso Lookman e gli attacchi al Var, nel mirino di Gasperini è finito il Corriere di Bergamo per un articolo poco gradito: sono volati urla e insulti.