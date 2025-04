Lanazione.it - Empoli, un centro che si svuota tra costi sempre più alti e locatori “diffidenti”

Leggi su Lanazione.it

, 15 aprile 2025 – Anchesta vivendo un periodo molto difficile per quanto riguarda il settore immobiliare. I numeri relativi agli immobili nelstorico raccontano una situazione dove non conviene più essere il proprietario di un fondo dato in affitto: se infatti c’è una saturazione di richieste per quanto riguarda i locali abitativi (non solo delcittà), non si può dire lo stesso per quanto riguarda i fondi del giro d’. In questa zona, infatti, i prezzi elevati rendono difficile la prospettiva di acquisto, o di affitto, di un immobile, e inevitabilmente vanno a “re”. Ilcittà in particolar modo ne soffre, come lamentato più e più volte dai negozianti empolesi costretti a pagare cifrepiù alte ogni mese. Secondo i dati raccolti da immobiliare.