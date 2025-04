Proteste studentesche in Serbia accuse alle tv pubbliche Rts e Rtv per copertura inadeguata

Serbia le manifestazioni di protesta degli studenti davanti alle sedi della tv pubblica Rts a Belgrado, e dell'emittente regionale della Voivodina Rtv a Novi Sad. Entrambe le tv sono accusate di non riferire in modo oggettivo e esauriente sulle iniziative del movimento di protesta. I dimostranti nella capitale hanno accolto con un grande applauso la decisione di Rts di mandare in onda una edizione straordinaria del notiziario col quale è stata data notizia del raduno davanti alla sede centrale della tv, nel centro della città. Prima di dare la linea a un inviato sul posto, la speaker ha lanciato un appello ai manifestanti a porre fine alla protesta, illegale e non autorizzata, e che impedisce a giornalisti e personale televisivo di espletare al meglio la loro attività, come previsto dalla legge e dal regolamento della categoria.

L’Impegno Costante del Presidente Vu?i? di Fronte alle Proteste Studentesche in Serbia

Belgrado, Serbia – Negli ultimi mesi, la Serbia ha assistito a una serie di manifestazioni studentesche nelle principali città universitarie, come Belgrado, Novi Sad e Niš. Gli studenti si sono ...

