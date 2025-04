Un dispositivo smart aiuterà i non vedenti a orientarsi

dispositivo di intelligenza artificiale indossabile per aiutare i non vedenti a orientarsi nello spazio. A questo obiettivo è stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Machine Intelligence, condotto dagli scienziati della Shanghai Jiao Tong University. Il team, guidato da Leilei Gu, ha ideato un sistema innovativo per aiutare le persone con problemi di vista a navigare e orientarsi nello spazio. Tecnologia utilizzata La tecnologia, spiegano gli esperti, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per esaminare l'ambiente circostante e inviare segnali a chi lo indossa quando si avvicina a un possibile ostacolo. I sistemi elettronici indossabili di assistenza visiva rappresentano un'alternativa promettente ai trattamenti medici e alle protesi impiantabili per non vedenti e ipovedenti. Agi.it - Un dispositivo smart aiuterà i non vedenti a orientarsi Leggi su Agi.it AGI - Sviluppare un nuovodi intelligenza artificiale indossabile per aiutare i nonnello spazio. A questo obiettivo è stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Machine Intelligence, condotto dagli scienziati della Shanghai Jiao Tong University. Il team, guidato da Leilei Gu, ha ideato un sistema innovativo per aiutare le persone con problemi di vista a navigare enello spazio. Tecnologia utilizzata La tecnologia, spiegano gli esperti, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per esaminare l'ambiente circostante e inviare segnali a chi lo indossa quando si avvicina a un possibile ostacolo. I sistemi elettronici indossabili di assistenza visiva rappresentano un'alternativa promettente ai trattamenti medici e alle protesi impiantabili per none ipo

