Furto nella lavanderia ladro ripreso in azione Negozianti lasciati soli

Bologna, 15 aprile 2025 – Il bottino ammonta a circa 2mila euro. A cui vanno aggiunti "almeno 1.500 euro di danni", come spiega Domenico Nobile, titolare della lavanderia a gettoni di via al civico 245 di via Emilia Ponente, presa di mira domenica sera dai 'soliti ignoti'. Nobile, tra l'altro consigliere di Quartiere Borgo Reno in quota Fratelli d'Italia, ieri mattina è andato dai carabinieri, "a denunciare l'ennesimo furto subito all'interno della mia attività", come spiega. Il colpo è stato messo a segno da un uomo, ripreso in azione dalle telecamere dell'impianto di sorveglianza interne, intorno alle 21,30. "L'attività era aperta – dice – e lui, coperto con sciarpa e cappello, si è diretto subito verso la cassa. Non è riuscito ad aprire la parte anteriore, perché blindata, così è entrato nel locale sul retro e da lì è riuscito a forzarla, portando via il contenuto, circa 2mila euro".

