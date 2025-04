Le nuove sanzioni alla Russia e la lentezza cronica dell’Europa

Russia non vuole la pace, l'Ucraina ha bisogno di più munizioni, l'Europa dovrebbe aiutare in tutti i modi chi si difende da un'aggressione criminale. Uscendo dalla riunione del Consiglio Affari esteri tenuta in Lussemburgo, Kaja Kallas ha dato indicazioni sulle condizioni della partita e i prossimi passi da fare. «L'Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato già un mese fa, vediamo che solo la Russia vuole la guerra e quindi sta temporeggiando su ogni accordo», ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea. «L'unico modo per convincere la Russia a negoziare seriamente è esercitare maggiore pressione». È per questo che durante il vertice si è discusso del diciassettesimo pacchetto di sanzioni dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina.

