Lanazione.it - Ho tre belle notizie. Angelo Duro. Show al Petrarca

porta sul palco del Teatrodi Arezzo lo spettacolo "Ho tre". Loandrà in scena questa sera alle ore 21. "Ho tre" è il titolo del nuovo spettacolo diche è partito dalla Puglia e adesso gira per tutta l’Italia. Dopo aver devastato tutti i teatri d’Italia con "Sono cambiato", che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero,torna con un nuovo tour, si tratta del quarto che viene prodotto sempre dalla sua società, la Da Solo Produzioni. E torna per darci, non una ma, ben ‘’tre’’. Palermitano classe ’82,è un comico, personaggio televisivo e attore italiano. Nel 2010 viene notato durante un’esibizione da Davide Parenti e ingaggiato per il programma televisivo Le Iene. Qui, oltre a essere inviato è protagonista degli spazi Nuccio Vip e Il cantante senza pubblico.