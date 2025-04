Ilrestodelcarlino.it - “Mi hanno violentata”. Donna portata in ospedale: sotto choc e con lividi

Modena, 15 aprile 2025 – Il contesto non è ancora chiaro ma se l’episodio fosse confermato, sarebbe di estrema gravità. L’ennesimo episodio di violenza, brutale, contro una. Una 35enne di origine straniera, infatti, sarebbe stata stuprata all’interno di una struttura in disuso situata in via D’Avia. E’ stata proprio la presunta vittima, sabato notte, ad allertare i soccorsi denunciando di essere stata appena aggredita sessualmente. Sul posto sono subito convogliate le ambulanze dei 118 e all’arrivo dei sanitari la presunta vittima sarebbe stata trovata in evidente stato die con segni sul corpo compatibili con una violenza da poco perpetrata. La vicenda sarebbe avvenuta appunto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sul luogo teatro del presunto stupro si sono recate contestualmente anche le pattuglie dell’Arma che stanno ora indagando per ricostruire quanto accaduto e, soprattutto, nel caso in cui la violenza venga confermata, dare un nome al responsabile.