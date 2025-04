Lanazione.it - Festa annuale dei Fratres . Premi ai donatori più assidui: "Vogliamo crescere ancora"

Nei giorni scorsi si è svolta l’sociale deidi sanguedi Barga, un sodalizio da più di cinquant’anni dii storia, iniziata il 3 febbraio del 1971 quando, presso la residenza del compianto Giorgio Giannotti si riunivano Luigi Bondielli, Nello Borghesi, Giorgio Giannotti, Alderano Romiti e Gianfranco Sodini ponevano le basi per la nascita del Gruppodi sangue di Barga. Nel corso degli anni la sede si è stabilita presso i locali della Sala Colombo e l’associazione ha lavorato costantemente per promuovere la donazione del sangue organizzando eventi locali e gite. Inoltre particolare importanza è sempre stata data alle iniziative benefiche sul territorio aiutando anche associazioni locali impegnate nel sociale. Ad oggi l’associazione vanta quasi 400 iscritti Per la2025, nel pomeriggio si era svolta la messa rivolta a tutti ipresso la chiesa di San Rocco, celebrata da Don Stefano Serafini.