Lanazione.it - Polizia, allarme carenza personale. Il sindacato scrive a Roma

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERA-VOLTERRA Negli ultimi anni, ladinelle forze diè diventata una questione di crescente preoccupazione per le comunità e le istituzioni del Paese. Un fatto che ora torna a destare nuovi allarmi per i commissariati didi Pontedera e Volterra: in una nota a firma delle segreterie provinciali e nazionali delCoisp, inviata all’attenzione del ministero dell’interno, si accende un faro sullaorganica dei due commissariati. Un problema annoso per i due commissariati. Un’insufficienza di organico che, stando la nota, va a sommarsi all’aggregazione didiverso altre province. La lettera scritta dalla Coisp provinciale, quindi ripresa dalla segreteria sindacale nazionale denuncia "la grave insufficienza dell’organico della locale Questura e dei commissariati distaccati di Pontedera e Volterra, nonchè la persistente aggregazione didisposte dal Dipartimento verso altre province che aggrava non di poco le difficoltà causate dalla lamentata".