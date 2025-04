Fagioli in quanti minuti si è giocato 250mila €

Fagioli, insieme a Sandro Tonali l'uomo-copertina di questo scandalo e colpito dalla giustizia sportiva con una squalifica di 7 mesi. L'altra sembra essere quella di Alessandro Florenzi. Almeno stando alle chat a disposizione degli inquirenti. Partiamo dal centrocampista oggi in forza alla Fiorentina. Il 14 febbraio 2023 era ancora alla Juventus, si stava allenando in vista della partita di giovedì di Europa League contro i francesi del Nantes. Ma la sua mente è altrove, come confessa all'amico "Ludwig". I suoi debiti con gli allibratori stanno crescendo e lui si rifugia nelle partite di basket americano, l'Nba. Liberoquotidiano.it - Fagioli, in quanti minuti si è giocato 250mila € Leggi su Liberoquotidiano.it Dall'inchiesta della magistratura ordinaria sul giro di scommesse in cui erano invischiati diversi calciatori di Serie A sono due le storie "emblematiche" di quanto il vizio di giocare sui siti illegali fosse profondo: una è quella di Nicolò, insieme a Sandro Tonali l'uomo-copertina di questo scandalo e colpito dalla giustizia sportiva con una squalifica di 7 mesi. L'altra sembra essere quella di Alessandro Florenzi. Almeno stando alle chat a disposizione degli inquirenti. Partiamo dal centrocampista oggi in forza alla Fiorentina. Il 14 febbraio 2023 era ancora alla Juventus, si stava allenando in vista della partita di giovedì di Europa League contro i francesi del Nantes. Ma la sua mente è altrove, come confessa all'amico "Ludwig". I suoi debiti con gli allibratori stanno crescendo e lui si rifugia nelle partite di basket americano, l'Nba.

