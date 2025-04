Poliziotto con il simbolo di estrema destra al corteo Pro Pal cosa rischia l’agente identificato

Milano – Un agente a rischio sanzioni. E un'indagine appena aperta per identificare sia l'autore della scritta contro la premier Giorgia Meloni sia gli altri antagonisti che hanno preso parte a danneggiamenti e scontri. Gli strascichi dell'ultimo corteo pro Palestina si stanno sviluppando su due fronti. Il primo riguarda le polemiche innescate dal video che mostra il giubbotto indossato sabato pomeriggio da un Poliziotto in borghese, in servizio in un commissariato cittadino e impegnato nel dispositivo di ordine pubblico schierato durante la manifestazione con circa 15mila persone: sulla parte posteriore campeggiavano un'aquila bianca e la scritta "Narodowa Duma", l'equivalente italiano di "Orgoglio nazionale" che in Polonia è associato a movimenti di estrema destra. A tal proposito, la Questura guidata da Bruno Megale "sta approfondendo la vicenda per poi valutare eventuali responsabilità disciplinari".

