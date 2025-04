Giornata del made in Italy evento a Taranto Oggi

Taranto il 15 aprile in occasione della Giornata Nazionale del made in Italy. Istituita per celebrare la creatività e l'ingegno nazionale nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, prevede una serie di appuntamenti in tutto il Paese. E anche Taranto sarà protagonista, attraverso il convegno "made in Italy tra identità e innovazione" che si terrà a partire dalle ore 15 nell'auditorium dell'Open Innovation Living Lab Calliope presso il Parco della Musica. Nel corso dell'evento, è previsto l'intervento del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento video.

