Beko firmato l’accordo definitivo Ora al lavoro per il rilancio del sito

Siena, 15 aprile 2025 – Vertenza: è fatta. Ieri sera, dopo oltre 5 mesi di trattativa serrata, è stata firmata l’intesa definitiva al ministero delle Imprese e del made in Italy. Presenti al tavolo, il ministro Adolfo Urso, la sottosegretaria Fausta Bergamotto, il sottosegretario alClaudio Durigon, le sigle sindacali nazionali e territoriali, i vertici della multinazionale turca e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.prevede per ildi Siena l’impegno del Governo a garantire l’acquisizione dello stabilimento da parte di Invitalia in accordo con il Comune; la reindustrializzazione, attraverso l’advisor Sernet spa e la stessa Invitalia. Inseriti nel documento finale per i 299 lavoratori di Siena anche la cassa integrazione in deroga per il 2026 e 2027, nonché incentivi alle uscite volontarie di 90mila euro lordi fino al 30 novembre 2025, mentre la somma scende a 60mila euro fino al 31 dicembre 2027.