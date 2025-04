L’invasione dei moscerini Ecco le prime mosse per salvare la Laguna di Orbetello

Orbetello (Grosseto), 15 aprile 2025 – Le condizioni della Laguna di Orbetello sono ancora un'incognita. Il sindaco chiede al Governo di accelerare l'iter per arrivare al tanto atteso Parco ambientale con relativo consorzio, ma nell'immediato le speranze che moscerini, alghe e quant'altro concedano un po' di tregua sono affidate in buona parte al vento. Se infatti da una parte l'Arpat si è resa disponibile a stabilire l'impatto dei pesticidi utilizzati per contrastare le sciamature dei chironomidi, dall'altra c'è chi come il biologo Mauro Lenzi, che segue la Laguna da sempre, continua a nutrire dubbi sull'efficacia di questi trattamenti. "Dal momento che l'utilizzo di prodotti larvicidi e adulticidi avviene da diversi anni – afferma Lenzi – credo che tale ricerca avrebbe dovuto essere concordata da molto tempo e magari oggi avremmo delle risposte, tra cui, oltre all'eventuale nocività per altri organismi, noi inclusi, anche per l'efficacia dei trattamenti.

