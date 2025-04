La Germania di Friedrich Merz

Germania, un mese e mezzo dopo le elezioni. Il contratto – alla tedesca appunto – prevede l’aumento delle spese per la difesa, in pieno spirito europeista, e una stretta all’immigrazione irregolare. Il nuovo esecutivo, guidato dal cristiano-democratico Friedrich Merz, ha promesso “sostegno completo” all’Ucraina, con buona pace di Donald Trump e JD Vance. Quotidiano.net - La Germania di Friedrich Merz Leggi su Quotidiano.net Firenze, 15 aprile 2025 – La settimana scorsa Cdu e Spd hanno trovato un accordo per formare il governo in, un mese e mezzo dopo le elezioni. Il contratto – alla tedesca appunto – prevede l’aumento delle spese per la difesa, in pieno spirito europeista, e una stretta all’immigrazione irregolare. Il nuovo esecutivo, guidato dal cristiano-democratico, ha promesso “sostegno completo” all’Ucraina, con buona pace di Donald Trump e JD Vance.

