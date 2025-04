Dazi sulle auto e semiconduttori il Giappone si gioca tutto nei negoziati con Washington

Washington sarà il palcoscenico di un incontro cruciale tra il ministro dell’Economia Giapponese Ryosei Akazawa e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. In ballo non ci sono solo le tariffe doganali imposte da Donald Trump, ma anche il futuro delle relazioni transatlantiche e il ruolo del Giappone come storico alleato degli Stati Uniti. Questi negoziati rappresentano un test importante per capire come l’amministrazione americana intende trattare i propri partner strategici, a partire dall’Europa.Il primo ministro Giapponese Shigeru Ishiba ha definito la situazione una “crisi nazionale”, lanciando un appello all’unità politica in un momento di crescente incertezza interna. La fragilità del governo nipponico rischia infatti di complicare ulteriormente la già difficile trattativa con Washington, che ha già imposto Dazi punitivi su automobili, componentistica e potenzialmente semiconduttori. Ilfogliettone.it - Dazi sulle auto e semiconduttori: il Giappone si gioca tutto nei negoziati con Washington Leggi su Ilfogliettone.it Il 17 aprile,sarà il palcoscenico di un incontro cruciale tra il ministro dell’Economiase Ryosei Akazawa e il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. In ballo non ci sono solo le tariffe doganali imposte da Donald Trump, ma anche il futuro delle relazioni transatlantiche e il ruolo delcome storico alleato degli Stati Uniti. Questirappresentano un test importante per capire come l’amministrazione americana intende trattare i propri partner strategici, a partire dall’Europa.Il primo ministrose Shigeru Ishiba ha definito la situazione una “crisi nazionale”, lanciando un appello all’unità politica in un momento di crescente incertezza interna. La fragilità del governo nipponico rischia infatti di complicare ulteriormente la già difficile trattativa con, che ha già impostopunitivi sumobili, componentistica e potenzialmente

Potrebbe interessarti anche:

Usa: Trump minaccia nuovi dazi su auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovi dazi alle importazioni di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici, da imporre già a partire da aprile. I partner ...

Dazi, Peter Navarro contro Musk: “Assemblatore di auto di cartone, batterie delle Tesla provengono da Cina e Giappone”, la replica: “Sei un cretino”

Navarro è favorevole alle tariffe imposte dal presidente americano Trump, mentre Musk no, e replica al consigliere al Commercio del tycoon: "Più stupido di un sacco di mattoni" Il consigliere al ...

Trump annuncia dazi sulle importazioni di auto del 25%

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, incontrando la stampa, l'intenzione di imporre dazi sulle importazioni di automobili di circa il 25%. Trump ha quindi ...

Dazi, deroga temporanea per l'hi-tech. La Cina ferma l'export di terre rare e magneti - Dazi e Liberation Day, il gruppo d'interesse pubblico Liberty Justice Center fa causa a Trump. Trump: "Dazi sui chip erano al 20%, sospensione è fake news". Borse oggi: Trump: “Valuto esenzione temporanea dazi sulle auto. Presto tariffe su farmaci e chip”. Bene Wall Street. Giappone, Taiwan, Gran Bretagna, Messico: tutto il mondo tratta con Trump sui dazi. Trump scatena duri dazi contro tutti: alla Ue il 20%, alla Cina il 34%, il 25% sulle auto. Asia, Tokyo e Hong Kong in rosso. Trump annuncia dazi sulle auto straniere al 25%. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta affaritaliani.it: Semiconduttori, il nuovo bersaglio dei dazi di Trump: cosa sono e perché il mondo non può (più) farne a meno - I semiconduttori non si vedono, ma decidono le guerre del futuro. Sono minuscoli, invisibili all’occhio nudo, eppure valgono più del petrolio. E Donald Trump, che fiuta bene dove soffia il vento del p ...

Riporta msn.com: Dazi, deroga temporanea per hi-tech e forse per auto. La Cina ferma l'export di terre rare e magneti - Trump potrebbe sospendere i dazi sulle auto di importazione. "Serve più tempo alle aziende per spostare la produzione negli Usa" Il presidente Donald Trump ha aperto alla possibilità di sospendere i d ...

Riporta msn.com: Dazi, Trump: "Sto valutando esenzione temporanea per le auto" - Dopo aver congelato per tre mesi i dazi nei confronti dell'Ue, arriva un nuovo colpo di scena firmato Donald Trump. Il presidente Usa sta infatti considerando un'esenzione temporanea dalle tariffe per ...