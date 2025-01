Anteprima24.it - VIDEO/ Claudia Marrone (Tuttomercatoweb) a Punto C: “Lanini non si muove dal Sannio”

Tempo di lettura: 2 minutiNella primo appuntamento del 2025 diC, il format sulla serie C di Anteprima24, è intervenuta la giornalistadiche ha analizzato i possibili scenari che attendono il Benevento a gennaio soffermandosi sulla posizione di. “Sicuramente – ha spiegato – l’ex Reggiana è un calciatore appetibile per tante squadre. E’ uno che in serie C fa la differenza. Io non credo che il Benevento sarà così sprovveduto di privarsi di un elemento che ha portato tanti punti. Secondo me in casa giallorossa non ci saranno grandi scossoni nel mercato di gennaio perché quando un meccanismo funziona, sempre meglio toccare il meno possibile e non stravolgere. Salvo offerte veramente folli da parte di altre società, io credo chenon è candidato ad andare via dalma non lo è nessuno dei big che ha a disposizione mister Auteri.