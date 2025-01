Linkiesta.it - Che cosa fare davvero con gli ayatollah iraniani, ora che Sala è tornata

La liberazione di Ceciliadal terribile carcere di Evin, come hanno già rilevato in molti, non solo rende felice l’intero paese, ma dimostra che, almeno per una volta, l’Italia ha saputobene la sua parte: governo, intelligence, opposizione, media hanno dato il meglio, nella consapevolezza che salvare la vita di una giovane, brave e coraggiosa giornalista era più importante di qualche tweet in grado di concedere mezz’ora di effimera notorietà.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto anche qualin più, riuscendo a usare al meglio la finestra temporale di pochi giorni fra l’amministrazione uscente di Joe Biden e quella entrante di Donald Trump, mettendosi direttamente in gioco con la visita lampo nella residenza privata del nuovo presidente in Florida, assolutamente inusuale nella tradizione diplomatica consolidata, ma in questo caso decisamente utile per raggiungere l’obiettivo.