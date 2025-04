Asilo di Case Bruciate la segnalazione dei residenti | Lavori fermi ed erba alta

"I lavori all'Asilo di Case Bruciate sono fermi da quattro mesi e intorno è tutto un serpaio, l'erba non è stata tagliata come tutti gli altri anni". È la denuncia che viene dai cittadini del quartiere perugino a ridosso della città. Il Comune di Perugia a causa dei "gravi ritardi" e delle.

